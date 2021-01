Mamme in cerchio compie 15 anni

Oggi, venerdì 22 gennaio, le “Mamme in cerchio” di Azzate celebrano un giorno speciale: il quindicesimo compleanno dell’associazione che offre sostegni concreti alla maternità. “Nata dall’unione delle volontà e dei cuori dei suoi membri fondatori, Mamme in Cerchio ha proseguito il suo cammino fino ad oggi, toccando le vite di tantissime persone”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo per ricordare l’evento.

Grazie all’associazione tante donne hanno condiviso il periodo emozionante della gravidanza e la straordinaria avventura di essere mamme, trovando supporto, amicizia e accoglienza.

“A distanza di tanti anni la nostra missione resta la stessa e continuiamo a condividere questa strada con tante mamme e non solo perché Mamme in Cerchio è diventata una comunità forte e viva, aperta a chiunque voglia condividere valori di accoglienza, solidarietà e semplice amicizia”.

Un percorso di condivisione di esperienze e competenze, di emozioni e di saperi, di attenzione e di vicendevole supporto delle donne nel loro diventare mamme.

Per festeggiare questo compleanno “a distanza” e in tutta sicurezza in modo coinvolgente, le Mamme in cerchio invitano le persone incrociate lungo il cammino di questi 15 anni a condividere sulla pagina Facebook dell’associazione alcuni ricordi del passato: “Se anche voi avete condiviso il vostro cammino con noi, scriveteci nei commenti i vostri ricordi più belli”.

Tra i primi ricordi molti sottolineano il valore delle diversità incontrate lungo il percorso condiviso: “Ricordi intensi di relazioni belle, ognuno con le nostre diversità (meno male) in cammino per un intento comune: stare bene insieme e se possiamo far star bene chi ci avvicina”. “Forse quello che più colpisce è la generosità e gentilezza di tutti coloro che – insieme – pensano e realizzano progetti per promuovere non solo l’associazione in sé, ma i fortissimi legami di sorellanza e fratellanza (eh certo Ivan!) tra di noi, vero indicatore della qualità di un’associazione unica nel suo genere”, si legge in un altro commento.

O ancora: “Che bello poter rinnovare la propria appartenenza a Mamme in Cerchio, finalmente un po’ di stabilità in un mondo ormai più sottosopra che mai”. “Ho conosciuto Mamme in Cerchio per “sbaglio”, o forse no – racconta un sostenitore – Mi è stato permesso di dare qualche piccolissimo contributo e ne sono tanto tanto fiero. Stare e fare stare bene è veramente facile! Un abbraccio! Grazie di esserci!”