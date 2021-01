È morta Bruna Frattini, centenaria di Bizzozero

Aveva compiuto 100 anni nel luglio del 2020 la signora Bruna Frattini, figura nota a Bizzozero il rione di Varese.

Come riporta Bizzozero.net, la signora Bruna era conosciuta e ben voluta per aver fatto la cuoca durante i campeggi estivi in montagna dell’oratorio negli anni ’70.

Venerdì 22 gennaio alle ore 10 alla chiesa parrocchiale di Bizzozero verrà recitato il Rosario. A seguire il funerale. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative volte a contrastare la diffusione del Coronavirus.