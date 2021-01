“Ho perso a Varese un braccialetto che ha grande valore per me, mi aiutate?”

Buongiorno,

provo a scrivervi perché sono disperata.

Sabato pomeriggio, 23 Gennaio, ho perso, probabilmente in centro a Varese, un bracciale di Pandora con diversi ciondoli.

Sono stata nel pomeriggio da Yamamay (provando anche delle cose nei camerini) e da Jacadi, quindi in corso Matteotti e in piazza Carducci.

Ho poi percorso via Broggi, via Cesare Battisti e via Sempione.

Quel bracciale ha per me un grosso valore affettivo, e sono anche eventualmente disposta a dare una ricompensa. Allego foto della tipologia di bracciale: i ciondoli erano diversi, con – per esempio – un gatto e un mappamondo.

Laura

laurbianchi@gmail.com