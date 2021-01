Presidio Ospedale di Saronno, Astuti: “La Regione ascolti le richieste degli operatori”

«Regione Lombardia non lasci cadere nel vuoto le proteste del personale medico, infermieristico e sociosanitario dell’Ospedale di Saronno. Una struttura che serve 180 mila persone su quattro province è un bene da preservare: non c’è più spazio per il silenzio». Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd e capogruppo in Commissione sanità Samuele Astuti, a commento del presidio organizzato questa mattina davanti alla struttura di Piazza Borella, per scongiurare il rischio di chiusura del reparto di rianimazione e il conseguente ridimensionamento dell’intero plesso.

«Quella di questa mattina – sottolinea Astuti- è l’ennesima presa di posizione forte, necessaria a far prendere coscienza che la situazione dell’ospedale è grave e che è necessario intervenire in fretta. Il silenzio di Regione Lombardia, che ha più volte sostenuto di voler puntare sulla struttura, vale più di mille parole ed è la dimostrazione che la Giunta non ha mai avuto nei suoi piani l’idea di formulare un piano d’azione consono all’importanza dell’ospedale. Se il problema è la mancanza di anestesisti è compito della Regione assumerli perché, come hanno giustamente sottolineato gli operatori della struttura nella lettera diffusa questa mattina, sono essenziali per garantire il corretto funzionamento di molti altri reparti».

«Non vorrei – conclude Astuti – che l’avvicendamento all’assessorato, con la sostituzione di Gallera con Moratti, rafforzi l’immobilismo della Giunta. Oggi in piazza c’erano professioniste e professionisti che ogni giorno lavorano per curare migliaia di persone che, da troppo tempo, attendono una risposta. Se c’è, e non è scontato, Regione Lombardia batta un colpo».