Rete Cowo®, cresci con i pionieri italiani del coworking

La possibilità di una crescita economica e professionale in un settore in costante sviluppo, con rischi contenuti e potendo contare sul supporto e la professionalità dei pionieri del settore. Sono questi i vantaggi coworking con Cowo®, la Rete con oltre 100 spazi condivisi in Italia e Svizzera.

La realizzazione del proprio progetto, grazie a Rete Cowo®, approfitta di un’assistenza che interessa ogni aspetto: dall’analisi della fattibilità a quella della redditività, dalle autorizzazioni agli investimenti. Il Network assiste, ogni giorno, i suoi affiliati dall’avvio allo sviluppo dell’attività, in una logica di condivisione di esperienze, competenze e soluzioni.

I suoi fondatori, Massimo Carraro e Laura Coppola, come già ricordato, sono pionieri del settore. Utilizzando gli uffici dell’agenzia di comunicazione Monkey Business/advertising in the jungle, di cui sono soci, nell’aprile del 2008 inaugurano nel quartiere Lambrate di Milano il primo spazio di lavoro condiviso d’Italia.

Gli spazi di Rete Cowo® sono progettati per favorire il benessere lavorativo, non solo attraverso un arredamento professionale, ma anche grazie alla condivisione di conoscenze ed esperienze.

La Rete presta grande attenzione al valore delle relazioni. Un aspetto evidenziato anche nel Cowo® Manifesto: il decalogo che fissa le linee guida del progetto. In particolare, il punto 5 recita: “Nel nostro modello, la relazione viene prima del business”.

L’avvio di un progetto di coworking con Cowo® è anche una ragione di sviluppo professionale. Non determina un vincolo nel lungo periodo dell’immobile e grazie all’approccio seguito dal Network, i rischi sono davvero limitati.

Senza contare che il coworking registra, ormai da diversi anni, un trend positivo a livello internazionale. E in un mercato del lavoro segnato dallo smart working, dispone di ulteriori margini di crescita. Stiamo parlando di una possibilità accessibile anche da parte di chi utilizza spazi in affitto. L’attivazione può avvenire nell’arco di pochi giorni.

I coworking manager ricevono assistenza nell’eventualità di sovvenzioni e bandi, e sono supportati nella gestione dei rapporti con le istituzioni, a qualunque livello e su ogni territorio. La Rete Cowo® è del resto una struttura in costante evoluzione e del suo sviluppo beneficiano tutti gli associati.

Ti sei incuriosito e adesso stai valutando l’apertura di un tuo coworking grazie a Cowo®? Mettiti subito in contatto: https://cowo.it/. Gli esperti italiani del coworking ti stanno aspettando.