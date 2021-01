Sabato a Samarate i funerali di Erica Mosca e Lorenzo Landenna

Si terranno sabato 23 gennaio i funerali di Erica Mosca e Lorenzo Landenna, morti dopo essere stati travolti da una slavina sotto all’Alpe Devero, in Ossola.

Il funerale si terrà alle 10 nella chiesa parrocchiale di Samarate, le due salme proseguiranno poi per il cimitero (nel caso della dottoressa Mosca) e per la cremazione (per il suo compagno Landenna, originario di Milano).

Il lutto ha toccato profondamente la comunità samaratese, dove in particolare Erica Mosca era conosciuta e apprezzata (non solo in paese, a dire il vero) per il suo impegno professionale e anche per la sua attività di volontariato e generosità.

Anche per questo il sindaco Enrico Puricelli, consapevole del valore comunitario delle esequie ma anche dell’importanza della prevenzione anti-Covid, lancia un appello a samaratesi e conoscenti, perché non ci sia partecipazione di massa “in presenza” e si evitino assembramenti: «Ho già chiesto a don Nicola di allestire una diretta streaming» spiega il primo cittadino.

Il Comune vigilerà comunque perché non vi sia concentrazione di persone: «La piazza sarà chiusa delle 9.30, presidiata da Polizia Locale e Protezione Civile. Ma soprattutto mi affido alla responsabilità di tutti»