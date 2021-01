“Samarate perde una persona straordinaria”: il ricordo di Erica Mosca, travolta da una valanga in Devero

La figura del farmacista è – per definizione – una figura molto riconosciuta. Ma Erica Mosca era molto di più per la comunità di Samarate, che ora è attonita per la sua tragica scomparsa avvenuta in Alpe Devero sabato 16 gennaio, insieme al compagno Lorenzo Landenna.

Con lui condivideva la passione per i viaggi, la montagna e lo sport: erano compagni di vita e di avventure.

Sempre al servizio della comunità e altruista, Mosca è stata un importante punto di riferimento nel pieno dell’emergenza Covid-19, come ricorda Piera Primerano: «Era una ragazza di cuore e generosa; fin dall’inizio della pandemia non si è mai tirata indietro, ha fatto tanto per Samarate. Contribuiva sempre all’iniziativa del carrello solidale e ha donato le mascherine ai cittadini».

“Angelo verde”

Era conosciuta anche come “Angelo verde”, proprio per il suo amore e il rispetto per la natura: era volontaria del gruppo di Quanta System per la manutenzione e la pulizia degli boschi di Samarate e socia dell’associazione “Amici della biblioteca“.

«Erica era una persona incredibile e dinamica», spiega affettuosamente Alfonso Pellizzaro, presidente dell’associazione culturale, «lei e suo padre collaboravano molto con noi al punto che lei si era recentemente tesserata; con lei pulivamo i boschi e si era creata una buona sinergia: era attiva, giovane e sempre in prima linea. Samarate ha persona una persona di riferimento straordinaria, presente su molti fronti che aiutava chi aveva bisogno: è una perdita enorme». Pellizzaro, insieme agli altri membri dell’associazione, promette che porteranno avanti con convinzione le tematiche ambientali, «tanto a cuore alla nostra amica», ancora con più convinzione di prima.

Eliseo Sanfelice, presidente uscente della Fondazione Montevecchio e amministratore della bacheca cittadina su Facebook, ha annunciato che la panchina verde nel giardino di Villa Montevecchio verrà dedicata alla loro concittadina.

«Perdo un’amica sincera», parla commosso Vitale Monti: «La conoscevo da sempre: era sgargiante, solare e piena di vita e di voglia di vivere». Nel 2015 Mosca è stata presidentessa della commissione Mondo animali, dopo essersi candidata nella lista di Monti «per amicizia». «La ricordare sempre dietro il bancone della farmacia – conclude – con il sorriso sulle labbra, sempre disponibile ad aiutare gli altri».