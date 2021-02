La raccolta fondi per gli amici a quattro zampe, in ricordo di Erica e Lorenzo

Le donazioni che la farmacia Mosca di Samarate è riuscita a raccogliere in ricordo di Erica Mosca e Lorenzo Landenna, tragicamente scomparsi a gennaio sull’Alpe Devero, andranno in beneficenza a diverse onlus che si occupano degli amici a quattro zampe.

Diverse migliaia di euro che, in nome del grande amore per gli animali da parte della coppia, andranno al Cat village di Lonate Pozzolo, Felix domus Puglia, Amici di Romeo onlus, Attaccati al baffo, Pensiero meticcio, Dog’s di Somma Lombardo, Arona dà una zampa, Lega nazionale per la difesa del cane, canile di Palermo, Sorridiamo onlus, Lida (Lega italiana per i diritti degli animali) e Gli amici di Fiocco (Rieti).