Sant’Antonio va in Basilica

Ha approfittato del buio per muoversi dalla sua sede naturale, la chiesa di sant’Antonio alla Motta, alla più grande Basilica, in occasione della sua Festa.

Sant’Antonio, quatto quatto e con l’aiuto dei Monelli della Motta, si è mosso in serata verso la chiesa di San Vittore.

Da domattina per i varesini sarà possibile pregare e rivolgere voti al santo anche nella grande chiesa centrale, in grado di accogliere un maggior numero di fedeli.

IL PROGRAMMA LITURGICO DELLA FESTA

SABATO 16

In Chiesa S. Antonio abate s. Messe: ore 10.00 con la benedizione delle candele votive; ore 18.00

In s. Giuseppe s. Messa: ore 7.15

In Basilica s. Messe: ore 8.30; ore 10.00; ore 18.00

DOMENICA17

In Chiesa S. Antonio abate s. Messe: ore 11.00, ore 18.00

In Basilica s. Messe: ore 8.30; ore 10.00; ore 12.00; ore 17.30; ore 21.00

ORARI e CAPIENZA CHIESE:

S. ANTONIO apertura sabato ore 9-19; domenica ore 10-19; 80 POSTI

BASILICA apertura sabato ore 7.30-12 / 14.30-19; domenica ore 7.30-13 / 15.30-19 / 20.30-22; 150 posti