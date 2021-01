“Ecco come sarà il campo sportivo a Castronno”

Il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri ha reso noto il rendering dello studio di fattibilità del nuovo campo sportivo. “Abbiamo pensato ad una riqualificazione importante dell’area di via Piave che sarà così composta: l’area feste, il parco giochi inclusivo, una tensostruttura nuova dotata di tribune omologata per pallavolo e pallacanestro. Un campo da calcio sintetico a 5, nuovi spogliatoi a bordo campo e per finire un campo a 11 in sintetico dotato di tribuna”, ha scritto in un post su facebook.

Si sta valutando anche la possibilità di realizzare due campi da beach volley. “Un progetto molto ambizioso che intendiamo fare a step partecipando a bandi statali e regionali”, conclude il sindaco di Castronno.

L’area feste, che è già in costruzione, sarà una struttura coperta di 600 metri quadrati, di cui 120 circa di cucina; bagni, locali attrezzati e 480 metri quadrati di posti a sedere al coperto.

Il primo lotto dei lavori è sovvenzionato con 350 mila euro, denaro erogato da Regione Lombardia ai Comuni.