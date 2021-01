Strùffati, iniziano gli incontri per non cadere in trappola

Ai blocchi di partenza “Struffati: Insieme per non cadere in trappola”: martedì 26 gennaio alle ore 16 è in programma il primo evento del progetto sul tema delle truffe con una tavola rotonda di esperti che si svolgerà in modalità online.

Il progetto nasce dal desiderio dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Polizia Locale e la Cooperativa sociale Davide Onlus, di non lasciare sola la popolazione anziana in questo tempo così difficile davanti alla truffa, una insidia tanto subdola quanto perniciosa per chi la subisce direttamente e indirettamente.

Grazie al contributo di Regione Lombardia (finanziamento D.d.s. 7 ottobre 2020 – 11732), a partire dall’incontro di martedì prossimo, sarà possibile per tutti approfondire le varie categorie di truffe: da quelle porta a porta e telefoniche, passando per quelle affettive fino ad arrivare alle truffe online.

Attraverso il racconto di testimonianze reali, i partecipanti potranno meglio conoscere gli inganni, gli imbrogli e le ‘trappole’ in cui è facile cadere tutti se non si è preparati. Oltre agli esperti della Cooperativa e della Polizia Locale, interverranno alla conferenza anche il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla sicurezza Max Rogora.

La partecipazione è libera e gratuita: sarà utilizzata una piattaforma molto semplice con accesso via web e l’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla web tv del Comune (www.comune.bustoarsizio.va.it).

Per partecipare o ricevere il link per la visione in streaming, basta iscriversi compilando il https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-struffati-insieme-per-non-cadere-in-trappola-129203502153 o inviando una mail a struffati@centrodavide.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del progetto – Sabrina Bosello – al nr. tel. 392/9546470.