Tris Castellanzese in Valle d’Aosta: 3-0 e tre punti d’oro

Vittoria netta in altura della Castellanzese che travolge per 3 a 0 i valdostani del PDHAE.

I neroverdi riscattano così la sconfitta di domenica scorsa con il Sestri Levante andando ad espugnare (primi in stagione) il fortino di Monjovet. I ragazzi di mister Achielle Mazzoleni partono forte, raggiungendo il vantaggio al 19’ con un gol di Chessa, per poi chiudere la pratica tra il 52’ e il 57’ con il gol di Zazzi e la doppietta dello stesso Chessa.

Nei minuti finali la Castellanzese rischia un po’ ma, anche grazie ad un gran salvataggio di Negri, tornano in Lombardia con un clean sheet.

Questa è la settima vittoria in campionato per i neroverdi che, attendendo le svariate partite da recuperare, si assestano al sesto posto a ridosso della zona play-off. Domenica prossima la Castellanzese affronterà in casa la Caronnese per uno dei tanti derby varesotto di questo girone A di Serie D.

CLASSIFICA: Gozzano 32; Bra 30; Sestri Levante 28; PDHAE 26; Caronnese 25; Castellanzese, Imperia 24; Lavagnese, Sanremese, Folgore Caratese, Derthona, Chieri 22; Legnano, Saluzzo 19; Casale 14; Arconatese 12; Borgosesia 11; Varese, Fossano, Vado 9.