Un open day per scoprire le lauree triennali della Liuc di Castellanza

Giovedì 4 febbraio si apre il calendario degli open day della Liuc Università Cattaneo di Castellanza, con un appuntamento dedicato in modo particolare alle lauree triennali in Economia aziendale e Ingegneria gestionale, in vista del prossimo Anno accademico 2021/22.

L’evento si svolgerà online a partire dalle 10. Link per informazioni e iscrizioni

Il rettore Federico Visconti interverrà insieme a Chiara Mauri (vice direttore della Scuola di Economia e management) e Raffaella Manzini (direttore della Scuola di Ingegneria industriale), per illustrare l’offerta formativa e rispondere alle domande che arriveranno in diretta dai partecipanti all’evento.

«Sarà l’occasione ideale per approfondire non solo i percorsi proposti, i principali insegnamenti e le peculiarità della didattica Liuc innovativa ed esperienziale ma anche gli sbocchi lavorativi – spiegano gli orgaizzatori dell’open day – Saranno fornite inoltre tutte le informazioni sui servizi offerti dall’Università come segreteria studenti, relazioni internazionali, career service, ecc».

Anche dopo l’Open Day, lo staff dell’Orientamento resterà a disposizione, in chat su http://info.liuc.it/beliuc/: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Sempre in vista del prossimo Anno Accademico, sono attivi anche i test di ammissione.

Per le aspiranti matricole di Economia il test è obbligatorio solo per coloro che conseguono una votazione inferiore a 85/100 alla maturità. Logica, comprensione del testo, elementi di matematica di base, cultura generale e attualità, sono le conoscenze richieste durante il test. La prova ha una durata di 75 minuti e comprende 60 domande a risposta multipla. Informazioni e date scrivendo a orientamento@liuc.it

Il test di Ingegneria è invece obbligatorio per tutti e si può svolgere in diverse date: qui il calendario

Si tratta del test TOLC-I erogato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).La prova si articola in 5 sezioni (matematica, logica, scienze, comprensione verbale e conoscenza della lingua inglese) e può essere svolta sia da studenti del 4° che del 5° anno delle scuole superiori. Anche per Ingegneria il test sarà effettuato a distanza, secondo la modalità TOLC@CASA.