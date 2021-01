Varese sconfitto, Ezio Rossi non si abbatte: “Testa alta e ripartire”

Un’altra sconfitta casalinga per il Varese in questo campionato di Serie D. L’arconatese passa 2-1 al “Franco Ossola”, ma l’allenatore Ezio Rossi è contento dell’atteggiamento: «Con questo spirito ne perderemo poche. Siamo stati ingenui sul primo gol, ma credo che la punizione dalla quale era partita l’azione andava invertita. La partita l’abbiamo fatta noi, abbiamo concesso poco e avuto delle occasioni per andare in vantaggio; ci manca freddezza sotto porta».

«I ragazzi lavorano in maniera seria – prosegue l’allenatore biancorosso -, non è facile assorbire una sconfitta così. Dobbiamo tenere la testa alta e reagire, così come abbiamo fatto dopo il primo svantaggio. Dobbiamo sfatare questo stadio, il risultato di oggi non rispecchia la prestazione».

«Gazo lo conoscevo – commenta sulle prestazioni dei singoli mister Rossi -, ha cercato di fare quello che abbiamo preparato in settimana. Minaj ha più talento di tutti i giovani, non deve fasciarsi la testa. Ha un futuro importante e non si va messo in croce. Si sbatte e non ha sbagliato solo lui. Oggi a parte i gol hanno fatto tutto quello che dovevano. Riguardo al mercato dovranno arrivare un paio di difensori e qualcuno in attacco, oltre ad Ebagua»