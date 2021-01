Visita del Comandante Regionale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti per il Comando di Varese

Oggi, giovedì 28 gennaio 2021, il Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Stefano Screpanti – ha effettuato una visita ispettiva al Comando Provinciale Varese e alle dipendenti Compagnie di Saronno e Gaggiolo.

Dopo il saluto al Prefetto di Varese, al Presidente del Tribunale e al Procuratore Capo della Repubblica, il Comandante Regionale si è recato presso la caserma “Fin. M.A.V.M. Aniceto Verdecchia” – sede del Comando Provinciale – dove ha incontrato, nel rispetto delle misure di sicurezza di prevenzione da Covid-19, una rappresentanza di militari del Nucleo PEF, del Gruppo e della Compagnia Varese.

Il Generale di Divisione Stefano Screpanti ha sottolineato l’importanza delle missioni istituzionali demandate al Corpo, nonché la delicatezza del ruolo di polizia economico-finanziaria, per la tutela della legalità al servizio dei cittadini, soprattutto in questo delicato momento di emergenza sanitaria e di grave difficoltà economica.

Nel corso della visita ha assistito ad un briefing istituzionale, tenuto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Marco Lainati, avendo modo di approfondire le principali tematiche ed iniziative in corso.

Nella stessa giornata, l’Ufficiale Generale ha visitato le Compagnie territoriali di Saronno e di Gaggiolo, formulando ai militari qui in servizio il suo personale ringraziamento per l’attività svolta nelle molteplici aree di competenza del Corpo e per l’efficacia dei controlli effettuati per la prevenzione e il contrasto degli illeciti economici – finanziari, con particolare riguardo alle frodi fiscali.

Da ultimo, il Generale Screpanti si è recato presso il valico di confine di Gaggiolo, vigilato dalla Guardia di Finanza H24, ove ha preso visione principalmente delle procedure di controllo sulla movimentazione transfrontaliera di persone, merce e valuta.