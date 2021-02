AAA traghettatori di rospi cercasi a Lavena Ponte Tresa

Se amate gli animali o siete in cerca di un principe, questo è l’appuntamento che non potete lasciarvi sfuggire: traghettare rospi innamorati da un lato della strada all’altro, permettendogli di raggiungere il lago.

Ogni anno con i primi rialzi termici e le prime piogge rospi e rane si mettono in viaggio. Scendono dai boschi e dalle montagne dove hanno passato l’inverno e si dirigono verso lo specchio d’acqua più vicino, per riprodursi e depositare le uova. Poi, a distanza di qualche settimana, retro front. Di nuovo verso il bosco.

Ma se l’amore non conosce barriere, quello degli anfibi le barriere non può che augurarsele. Non quelle che ostacolino il loro amarsi s’intende, ma quelle poste in diversi punti della provincia da bravi volontari che hanno a cuore il loro destino. Barriere che fermano il loro spericolato attraversamento quando, dopo il letargo passato al sicuro sottoterra, partono per raggiungere l’acqua.

Ogni anno è una strage. Nella “notte dei rospi” (che in realtà dura solitamente un paio di settimane e coincide con le serate piovose dei primi giorni miti), sono migliaia gli animali che si mettono in viaggio. Chi abita o percorre le strade attigue ai laghi di Ghirla, Varese, Ceresio e ai piccoli specchi d’acqua per la pesca artificiale sarà capitato di trovarsi la carreggiata invasa dai poveri animaletti, impossibili da evitare.

Rana comune o rana verde (Pelophylax esculentus)

Per questo Miriam cerca un aiuto. Da anni lei e altri volontari si recano a Lavena Ponte Tresa, nella zona di maggiore transito, per aiutare rane e rospetti ad uscire incolumi dalla stagione dell’accoppiamento. Il lavoro è semplice e se amate gli animali anche molto divertente: si tratta di acchiappare i rospi innamorati muniti di guanti e farne una bella secchiata. A quel punto attraverserete la strada e andrete a rilasciarli vicino all’acqua, dove avrà luogo il grandi party dell’amore anfibio.

Non è vietato sbaciucchiarne un paio per vedere di trovare il principe dei vostri sogni,ci sentiamo tuttavia di sconsigliarvi questo approccio scientifico e crederci sulla parola: non funziona. Ma anche se non vi darà l’anima gemella, vi assicuriamo che sarà una bella soddisfazione sapere di averne salvati una qualche decina. E con loro, i loro piccoli e umidi eredi.

Le attività si svolgono prevalentemente la sera, in “zona Bagatt” a Lavena Ponte Tresa. Per diventare “Acchiapparospi”: Miriam 079 78 48 507 oppure 339 84 99 845