Addio a Luca Attanasio, il ricordo commosso del sindaco di Limbiate

Tra la folla che ha voluto dedicare un ultimo pensiero a Luca Attanasio c’è tutta la commozione del sindaco Antonio Romeo, che ha ricordato l’ambasciatore per la sua autenticità e semplicità.

«Era un ragazzo vero e soprattutto semplice. Quando si trovava a Limbiate era uno di noi, un cittadino come gli altri che parlava con tutti, seppur consapevole di essere un ambasciatore di pace. In questo momento è importante conoscere il lavoro e la storia di questo ragazzo e ciò che lui ha fatto – ha detto il primo cittadino limbiatese -. Conoscevo Luca, un ragazzo intelligente. Un uomo di una grandezza infinita, attento al nostro paese nonostante la sua missione di ambasciatore a chilometri e chilometri di distanza».

Il Comune ha recentemente realizzato quello che era un sogno per il paese e per lo stesso Luca per la sua Limbiate: acquisire la storica villa Medolago e renderla un luogo per il sociale e la cultura. Venerdì l’ambasciatore aveva mandato quello che è stato il suo ultimo messaggio al primo cittadino, complimentandosi per la “bellissima operazione”.

Per questo motivo la villa sarà intitolata alla memoria di Attanasio: «Era contento per l’acquisto della villa Medolago. La villa sarà intitolata a lui e lì realizzeremo un luogo dedicato alla cittadinanza, che unirà la cultura e il sociale, proprio come desiderava Luca».