Al Castello di Jerago si firma il patto tra 7 comuni per la valorizzazione degli itinerari e dei luoghi viscontei

Sabato 27 febbraio al Castello di Jerago verrà firmato un protocollo d’intesa tra i comuni di Jerago con Orago, Azzate, Brunello, Casale Litta, Crosio della Valle, Mornago e Sumirago che darà il via ad un progetto di valorizzazione ambientale, paesaggistica, storico-culturale e turistica del territorio. Nasce così il progetto “Itinerari delle Piane e dei Luoghi Viscontei” (Foto: L. Sacchet).

Con la forma del protocollo d’intesa i sette comuni assicurano le fondamenta per un progetto di ampio respiro e di lunga durata che vuole identificare e valorizzare un territorio strategico, elemento di congiunzione tra il lago di Varese e il Parco del Ticino, tra i siti UNESCO Isolino Virginia e Sacro Monte e le dighe del Panperduto (candidate UNESCO).

Si tratta di un progetto di valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-artistico e dell’ambiente di vita tradizionale che si pone come obiettivo l’istituzione di un ecomuseo sul territorio. Il progetto dovrà evidenziare la cartografia, la storia del territorio e le sue trasformazioni e tutti gli elementi identitari culturali, paesaggistici, ambientali e socio- economici tipici; dovrà anche ideare un marchio e un logo caratterizzanti e identitari, individuare e promuovere gli immobili di pregio, monitorare la flora e la fauna esistente. L’obiettivo è dunque valorizzare sentieri e percorsi che permettano di raggiungere e collegare edifici storici e luoghi di rilievo e aree verdi e boschive dei comuni coinvolti, a piedi come in bici, con finalità turistiche, ludiche o didattiche.

Le dichiarazioni degli amministratori comunali

Giorgio Ginelli – assessore all’ambiente del Comune di Jerago con Orago e promotore dell’iniziativa di partenariato – ha recentemente dichiarato “Arriviamo a questo risultato attraverso il confronto e la condivisione tra amministrazioni, che in maniera costruttiva si alleate per preservare e valorizzare il territorio dimostrando la volontà e la capacità parte dal basso ed in autonomia merito è di tutti i sindaci e amministratori coinvolti. Il verde di queste zone – continua Ginelli – è tornato ad essere un rifugio ideale per chi vive nell’affollamento della città e potrebbe rappresentare un asset di sviluppo per il futuro di questi comuni, nell’ottica del benessere, della qualità della vita e del turismo di prossimità”.

Emilio Aliverti – Sindaco di Jerago con Orago, comune capofila – “sottoscrivo ogni parola dell’amico e collega di giunta Ginelli. Coi sindaci partner abbiamo lavorato in questi mesi per definire obiettivi chiari, concreti e realizzabili in tempi brevi, finalizzati a gettare le basi per una realtà che possa crescere col tempo, portare benefici ai nostri territori e soprattutto durare nel tempo. Jerago con Orago, capofila del progetto e porta d’ingresso del futuro ecomuseo, con questo bellissimo Castello che ne diventa il primo evidente point of interest.”

Graziano Maffioli – Sindaco di Casale Litta – guarda oltre, vedendo come obiettivo di lungo periodo la nascita di un ecomuseo, di cui questo progetto è il perfetto incipit, che possa valorizzare un territorio ambio e prezioso di cui Casale Litta, col centro storico, le sue 6 frazioni e oltre 10km2 di territorio, è la perfetta sintesi: ricca di storia e di luoghi evocativi, grazie ai Litta Visconti, verde e qualità della vita che vale la pena promuovere insieme”.

Davide Tamborini – Sindaco di Mornago – sottolinea l’attività sinergica di valorizzazione del territorio così avviata, utilissima per preservare e rilanciare le peculiarità di ogni territorio.