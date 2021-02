Alla Bruschera di Angera nuovi giochi inclusivi accessibili a tutti

Nuovi giochi inclusivi al parchetto della Bruschera, storico quartiere di Angera dove ieri, mercoledì 24 febbraio, sono terminati i “lavori di sostituzione”, con le vecchie installazioni che hanno lasciato spazio alle nuove e più adatte ai bambini.

«Abbiamo rimosso il vecchio gioco castello ormai datato e il vecchio scivolo, pericoloso e con ruggine – spiega l’assessore alla persona Antonio Campagnuolo -. Al loro posto sono stati installati nuovi giochi inclusivi. Un nuovo grande castello multigioco, e altri tre piccoli giochi, oltre a due panchine nuove, nuovi cestini e un portabiciclette».

«Il tutto con nuovo ingresso e rampa di accesso antiurto per disabili – sottolinea l’assessore – I lavori sono conclusi, stiamo già ripristinando una parte di prato verde e installando anche il cartello del parco, e poi provvederemo anche alla verniciatura della parte in cemento. Dopo aver sistemato e installato giochi in piazza Garibaldi e in Via Adige, ora anche i bambini della Bruschera avranno un parco riqualificato e ora inclusivo e accessibile da parte di tutti».