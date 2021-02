Animali protagonisti per spiegare, tra le righe, grandi temi

Capita, a chi legge, di immedesimarsi nei protagonisti del libro, anche se sono animali, imparando dalle loro avventure valori e insegnamenti fondamentali. Leggere è sempre un po’ vestire i panni di qualcun altro, anche da giovanissimi.

Il coniglio piatto

Con “Il coniglio piatto” si tocca un argomento molto delicato come quello del fine vita spiegato ai bambini.

Errekappa, casa editrice specializzata in pnl (programmazione neurolinguistica) per adulti e per bambini, sceglie una storia che fa sorridere e intenerisce. Un cane e un topo trovano una maniera insolita per omaggiare il loro amico coniglio defunto.

Gentilezza e compassione, sentimenti quasi estinti, vengono ripresi in un albo delicato e ben fatto.

Il coniglio piatto

di Badur Oskarsson

Errekappa edizioni € 14

Spirit Animals

Per i più grandi una magnifica avventura con Spirit Animals, libro 1. Nati liberi.

Brandon Mull racconta la storia di quattro ragazzi che nel mondo di Erdas prendono parte a una cerimonia e scoprono di avere un grande dono: ognuno di loro avrà un legame magico con un animale che li accompagnerà tutta la vita conferendo loro molti poteri.

Un lupo, un leopardo, un panda, un falco: i Quattro Animali della Leggenda.

Il futuro di Erdas è nelle mani di questi ragazzi.

Una saga imperdibile per i ragazzi che amano l’avventura e il fantasy.