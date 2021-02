Astuti: “A Varese anziani assembrati in coda. Necessaria una migliore organizzazione”

Il consigliere regionale Samuele Astuti interviene sui disservizi causati questa mattina, giovedì 18 febbraio, dal piano vaccinale che ha coinvolto gli over ottanta.

«Nonostante siano previste solo 150 inoculazioni le immagini che circolano mostrano chiaramente anziani assembrati in coda al freddo. Se già da ora – commenta il Consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione Sanità, Samuele Astuti – con un ancora esiguo numero di vaccinazioni programmate si verificano tali problemi, è facile immaginare cosa accadrà quando sarà necessario inoculare una quantità di dosi giornaliere ben maggiori. Ciò che sta accadendo in questi minuti nella struttura di Viale Borri era facilmente prevedibile. Abbiamo sollevato diversi dubbi sull’attuale piano vaccinale lombardo e abbiamo chiesto con insistenza che si lavorasse ad un programma organizzativo serio e robusto, qualità che quello attuale non è in grado di garantire. In questi mesi, come minoranze, abbiamo presentato le nostre proposte e ci aspettiamo che vengano ascoltate e prese in considerazione. La priorità, in questo momento, è che il piano vaccinale proceda spedito e per far sì che ciò accada Regione Lombardia deve impegnarsi affinché si cambi marcia. Mi auguro che, fin da oggi, si inizi a ripensare la modalità di somministrazione delle dosi in modo tale da non mettere a repentaglio la salute degli anziani, che sono la categoria più a rischio qualora contraessero il virus, proteggendoli dagli assembramenti e dalle lunghe attese al freddo a cui sono stati sottoposti questa mattina».