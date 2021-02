“Abbiamo protetto i nostri anziani fino ad oggi, ed ora sono in coda per il vaccino”

I telefoni hanno cominciato a squillare in redazione attorno alle 9 del mattino di giovedì 18 febbraio. Molte persone segnalavano le code fuori dai punti in cui da questa mattina vengono somministrati i vaccini agli ultra ottantenni. “Capisco che non sia semplice gestire una situazione come questa – ci dice una signora dai modi garbati – ma abbiamo tenuto in casa i nostri anziani tutti questi mesi e adesso sono in coda fuori dagli ospedali tutti insieme, assembrati come non è mai successo in questa epoca di pandemia”.

“Stamattina alle 8 ho portato mio padre di 94 anni all’ingresso dell’ospedale in viale Borri, seguendo le indicazioni date dalla Regione quando ho prenotato per il vaccino – spiega invece un nostro lettore – . Non potevo entrare con lui e l’ho lasciato da solo: ha dovuto farsi la strada a piedi fino al padiglione zero. Alle 9 mi ha telefonato che era ancora in coda ad aspettare. Ma come è possibile?”

” Ultra 90enni convocati per le 8,30 tutti in attesa – scrive invece una signora sulla nostra pagina Facebook -. Ne avranno convocati 500 tutti alla stessa ora. Un assembramento organizzato dall’ospedale stesso. Senza considerare i problemi che possono avere persone di quell’età: a partire dalla necessità di andare in bagno. Siamo su tutte le furie .. Scusate lo sfogo. Mia madre è stata vaccinata dopo 90 minuti di attesa”