Asst Sette Laghi: “Ci scusiamo per le code, ma gli anziani sono stati vaccinati in meno di due ore”

«Grande prova da parte di tutto il personale nel primo giorno della fase vaccinale 1ter». Così Asst Sette Laghi commenta l’esordio di questa fase che vede protagonisti i grandi anziani, di 100 e 90 anni, convocati di primo mattino. Un lungo serpentone di persone con poco distanziamento che ha indignato molti presenti. La Sette Laghi però commenta: «La Direzione aziendale tiene innanzitutto a scusarsi per i disagi verificatisi all’avvio dell’attività, ma al contempo esprime il proprio ringraziamento ai tanti, vaccinandi e accompagnatori, che hanno dimostrato comprensione e riconoscenza nei confronti degli operatori che, questa mattina, ancora una volta, hanno saputo dare il massimo, permettendo, in meno di due ore, di vaccinare 150 anziani».

La domanda che sorge è proprio se fosse necessario convocarli così presto e in uno spazio temporale così ridotto. La risposta la fornisce l’azienda che spiega: « Alle 10.00, le vaccinazioni sono proseguite per i professionisti compresi nella fase 1 bis, ovvero operatori di RSA e RSD, farmacisti, dentisti e medici non convenzionati con il SSR».

Quindi una divisione tra categorie dove a rimetterci sono stati soprattutto i più fragili quelli da tutelare. Probabilmente il caos di questa mattina è legato anche a un meccanismo di prenotazione saltato perché non sono stati rispettati gli appuntamenti, ma, si sottolinea, l’arco temporale definito era veramente ridotto.

Per il futuro Sette Laghi spiega che « per migliorare ulteriormente l’organizzazione dei percorsi in vista dell’avvio della fase 2 della campagna vaccinale, da inizio marzo sarà attiva una nuova sede a Bizzozzero, in via Monte Generoso, messa gentilmente a disposizione della nostra Azienda, in comodato d’uso gratuito, dall’Università dell’Insubria: essa offrirà spazi ancora più ampi e consentirà un’organizzazione più funzionale».

Intanto domani si ripeteranno le situazioni di questa mattina? Vedremo, per ora non è stato chiarito se nei prossimi giorni verranno fatte modifiche all’organizzazione.