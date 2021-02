Bruciata nella notte un’auto parcheggiata su viale Borri a Varese

L’incendio è divampato nella serata di giovedì 25 febbraio a Varese su viale Borri, nei pressi di un’attività di elettroforniture, all’altezza del concessionario che si trova in quella zona.

Le fiamme erano ben visibili intorno alle 21.30 quando è stata scattata questa foto inviata in redazione da un lettore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme e le forze dell’ordine per approfondire le cause che hanno provocato l’incendio.