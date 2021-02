Il carnevale “Olgiate in maschera 2021” è social

Il carnevale del 2020 è stato cancellato dall’insorgere della pandemia: quello del 2021 non può subire lo stesso destino. Così a Olgiate Olona le associazioni si sono organizzate assieme al Comune per creare insieme una sfilata, con tanto di concorso per le mascherine più belle e simpatiche, in un’iniziativa completamente digitale.

Se le norme per il contenimento della pandemia non permettono le tradizionali feste mascherate, a portare un po’ di colorata spensieratezza a bambini e ragazzi ci pensano i social con una sorta di “sfilata virtuale”.

Punto di riferimento sarà la pagina Facebook attivata ad hoc “Olgiate in maschera 2021” dove sono già state le foto delle prime mascherine.

Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi olgiatesi, ovviamente previa adesione ed autorizzazione dei genitori (il modulo è pubblicato sulla pagina Facebook) da inviare via mail (scrivere a olgiateinmaschera@gmail.com), unitamente ad una fotografia in maschera.

Le foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Olgiate IN Maschera 2021 – le prime sono già online – e quelle che riceveranno più “like” verranno premiate con una targa ricordo ed un premio a sorpresa. Sono anche previsti altri premi che verranno assegnati a sorpresa.

Le premiazioni avverranno successivamente con tempi e modalità che verranno definite anche in base agli eventuali protocolli di sicurezza in vigore.

«Abbiamo “unito le forze”, motivati dalla filosofia che fare rete tra realtà del territorio non può che giovare alla vitalità e crescita dello stesso, e dato vita a questa proposta virtuale che speriamo possa riscontrare un positivo accoglimento ed una numerosa partecipazione», afferma Roberto Lavezzari, tra i fondatori dell’associazione NidoMiPiace che pure aderisce all’iniziativa.

Un segnale di ottimismo e di speranza, anche perché la mancata occasione per festeggiare in presenza rappresenta un ulteriore sforzo per poter arrivare presto a mettere la parola fine alla pandemia. “Bambini e ragazzi, costretti dalle conseguenze di questa pandemia a contenere la loro voglia di socialità e convivialità, devono mantenere viva la certezza che presto potranno tornare ad incontrarsi e giocare liberamente, ad abbracciare i propri compagni ed amici senza limitazioni, ed a recuperare tutta la giovialità a cui si è dovuto rinunciare”, spiegano i promotori

L’invito è ad aderire al carnevale social con divertenti mascherine è rivolta soprattutto ai giovanissimi ma è possibile partecipare anche solamente mettendo dei “like” alle mascherine preferite, così da poter davvero far sembrare l’iniziativa una sfilata virtuale da archiviare tra i “ricordi positivi” di questo particolarissimo periodo.