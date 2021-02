Il Comune di Varese “accende le luci” sulle malattie rare

I nuovi colori della facciata di Palazzo Estense per aderire all’iniziativa “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, in Italia promossa da UNIAMO. Il Comune di Varese partecipa domani, domenica 28 febbraio, alla giornata mondiale di sensibilizzazione sulle malattie rare. Anche nella Città Giardino dunque, come in tante città italiane, domani i monumenti più rappresentativi si illumineranno per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche sociali e cliniche di chi convive con una malattia rara.

Le malattie sono patologie che colpiscono meno di 5 individui ogni 10 mila persone. L’80% ha origini genetiche, il restante 20% risale a infezioni, allergie e cause ambientali. L’obiettivo della #GiornatadelleMalattieRare è aumentare la consapevolezza di come le persone con malattia rara in tutto il mondo devono affrontare disparità di accesso alla diagnosi, al trattamento, alle cure e alle opportunità sociali.

«Abbiamo aderito convintamente a questa giornata – dichiara l’assessore Francesca Strazzi – anche per sottolineare l’importanza della ricerca scientifica per trovare le giuste cure per chi convive con una malattia rara. Oggi più che mai sappiamo quanto proseguire nello studio e nella ricerca in campo medico sia fondamentale, anche per garantire il diritto ai cittadini a una vita serena».