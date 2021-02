Nell’ambito del progetto “Diventare cittadini maturi attraverso l’arte” promosso e curato dall’Istituto di Antropologia per la Cultura della Famiglia e della Persona con il sostegno di Fondazione Cariplo, mercoledì 10 febbraio 2021 dalle 10.00 alle 11.30 si terrà il terzo di cinque webinar dedicati all’arte, al patrimonio culturale e ad alcune tra le questioni più urgenti che li riguardano.

L’approccio di analisi e di presentazione è di natura multidisciplinare con il dialogo tra Diritto e Antropologia in particolare in una prospettiva innovativa che supera i tecnicismi per contribuire alla costruzione di una rinnovata coscienza civica, adeguata alla complessità dei nostri giorni.

Il seminario è curato da esperti di consolidata statura professionale: avvocati, magistrati, esperti di beni culturali, antropologi.

Il terzo appuntamento sarà dedicato alle nuove forme di arte contemporanea e in particolare alla street art: quale è la sua natura? quale la sua funzione? Come si possono catalogare fenomeni complessi che sfuggono alle categorie tradizionali del Diritto?

Interverranno: Prof.ssa Angela Biscaldi, Antropologa, Università Statale di Milano

Dott.ssa Annalisa Palomba, Giudice del Tribunale di Verbania

Prof. Avv. Leonardo Salvemini, Università Statale di Milano

Dott.ssa Tiziana Zanetti, Ricercatrice Istituto di Antropologia per la Cultura della Famiglia e della Persona

Un’occasione di riflessione e di confronto su una forma d’arte fondamentale per esprimere valori e messaggi in uno spazio pubblico.