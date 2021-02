Nuovo giorno di vaccinazioni a Viggiù, in campo anche gli “azzurri” dell’Asst Sette Laghi

Proseguono a Viggiù le vaccinazioni anti Covid avviate nella giornata di sabato 27 febbraio. Nel piccolo comune del Varesotto, la campagna vaccinale coinvolge tutti i cittadini e proseguirà fino al 4 marzo.

Le operazioni di somministrazione del farmaco, in svolgimento anche oggi, si tengono alla palestra della scuola media di Saltrio in via Mulino dell’Oglio. Decine di operatori sono stati coinvolti per gestire la campagna ed eseguire le vaccinazioni. Tra loro, accanto ad Alpini, Croce Rossa e Protezione Civile anche i sanitari dell’Asst Sette Laghi (in tenuta azzurra nella foto in alto). La campagna vaccinale ha riguardato per primi i cittadini di età superiore a 80 anni (vaccino Moderna) e successivamente i residenti di età compresa tra i 66 e i 79 anni. Da martedì a giovedì verrà vaccinato tutto il resto della popolazione dai 18 ai 65 anni con vaccino Astra-Zeneca.

Il comune del Varesotto è stato inserito in “zona rossa” a seguito dell’esplosione di un focolaio Covid, aggravato dalla presenza di alcune varianti del virus. Lo scorso 23 febbraio il provvedimento che introduceva regole più restrittive per Viggiù è stato prorogato di una settimana.

Chiedono di replicare il “modello Viggiù” (un’attività di screening della popolazione e una campagna di vaccinazione dei residenti) anche i comuni della Valle Vigezzo, in Piemonte. Molte infatti le analogie con la provincia di Varese, prime fra tutte la vicinanza alla Svizzera e la presenza di un importante numero di lavoratori frontalieri. Dopo l’impennata dei contagi nel comune di Re, l‘intero territorio è stato dichiarato “zona rossa”. I sindaci dei paesi interessati hanno lanciato un appello per ottenere screening di massa e vaccinazione dei residenti e fermare l’ulteriore diffusione dei contagi.