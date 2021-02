«Grazie a chi ha voluto ricordare la nostra amata Noemi».

Hanno voluto ringraziare tutti gli amici e i conoscenti per le parole spese per Noemi Brunato, la ragazza di 23 anni trovata morta mercoledì mattina.

«Le famiglie Brunato e De Jesus ringraziano tutti i nostri amici per le condoglianze ricevute per la triste pena che stiamo attraversando per la partenza inaspettata della nostra indimenticabile Noemi», scrivono le due famiglie, distrutte dal dolore.

Il funerale della giovane si terrà martedì 9 febbraio alle 15.30 nella chiesa di Sant’Anna a Lonate Ceppino.