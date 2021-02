La Casa Maternità di Montallegro apre a Varese

Le Ostetriche di Montallegro hanno una nuova casa, in centro città, a Varese. La sede, inaugurata nei giorni scorsi, si trova al primo piano del civico 26 di via Del Cairo, in un appartamento luminoso ristrutturato in modo da poter accogliere in un salone ampio negli spazi e morbido nell’arredamento il cerchio delle mamme in tutta sicurezza.

Allestito in due stanze più piccole invece lo studio per i colloqui individuali e le visite, mentre tra i servizi c’è anche un piccolo angolo cottura dove preparare una tazza di te per gli adulti o scaldare velocemente una pappa per i piccolissimi.

In queste settimane, e ancora per tutto il mese di marzo, rimarrà in funzione anche la Casa Maternità di Montallegro, a Induno Olona “ma la preferenza delle donne in attesa che si avvicinano a questo percorso è sempre più orientata al parto in casa propria”, spiega l’ostetrica Marta Campiotti che ha fondato nel 2001 la Casa Maternità di Montallegro, punto di riferimento per il parto in casa conosciuto in tutta Italia, e cura per VareseNews la rubrica “Maternità con Marta”.

Con Marta Campiotti, anche in questa nuova avventura, l’ostetrica Maria Michela Pirali, per tutte Mamì. Insieme propongono alle donne in gravidanza e alle mamme con neonato percorsi di condivisione di esperienze e di crescita attorno all’attesa e al periodo del puerperio, con tutta la delicatezza, il tatto e l’esperienza maturati in decenni di attività.

Proprio alle mamme e ai papà in attesa è rivolto il corso preparto per la coppia in partenza il prossimo 5 marzo. Otto incontri, sempre al venerdì sera per affrontare insieme i grandi dubbi legati al parto e al travaglio e poi alle prime cure di cui ha bisogno ogni neonato, a cominciare dall’allattamento. Il corso è un “luogo protetto” in cui ogni coppia possa esprimere le proprie emozioni, dubbi, paure, dove trovare risposte pratiche nella teoria e nel corpo lavorando su posture, voce e massaggi.

Per saperne di più scrivere a casamaternita.varese@gmail.com oppure consultare il sito www.casamaternitamontallegro.it o la pagina Facebook di Casa Maternità Montallegro.