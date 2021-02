La Folgore Bosto festeggia i 50 anni di attività

Domenica 21 Febbraio 2021, la Pgs Folgore Bosto festeggia i 50 anni di vita, nata per intuizione di alcune persone che nel mondo delle Polisportive Giovanili Salesiane, e soprattutto dell’Oratorio di Bosto, hanno voluto creare un’associazione che si occupasse della crescita dei ragazzi e delle ragazze nell’ ambito sportivo giocando a pallavolo, senza trascurare l’aspetto educativo.

«Tante le persone che in questi 50 anni hanno dato il loro tempo per far crescere la Folgore Bosto – spiega il Presidente Marco Giadini – tra loro ricordiamo il primo Presidente, Dino Mattaini, le suore di Maria Ausiliatrice che ci hanno sempre supportato.

Ricordando questo grande anniversario vogliamo ringraziare gli innumerevoli dirigenti, gli allenatori nonché gli atleti e le atlete che hanno vestito i nostri colori, non sono mancati anche i successi in ambito sportivo, già nei primi anni 80 la squadra femminile è riuscita a vincere i Nazionali PGS, e successivamente vista la bravura di quel gruppo a disputare il campionato FIPAV arrivando sino alla serie D.

Poi la squadra maschile che negli anni più recenti ha vinto per 7 anni di fila il campionato primaverile PGS più nel 2011 il titolo Nazionale.

Bravissime anche le ragazze dell’under 18 che sono riuscite a conquistare nel 2011 e 2012 il titolo di campione provinciale PGS, riuscendo anche a partecipare alle finali nazionali ottenendo un ottimo 5 posto.

La ciliegina sulla torta l’hanno messa le atlete della Libera Femminile B che nel 2012 hanno fatto il Triplete, vincendo contemporaneamente il Titolo di Campione Provinciale, Regionale e Nazionale. Un grande plauso va comunque a tutti, sia a chi è riuscito a conquistare dei trofei, sia a chi ha portato in alto i colori della Folgore Bosto, con la voglia di sudare in palestra, con la grinta nelle gare insieme alle compagne e i compagni di squadra, a tutti va il grazie della Società.

Due parole vanno spese anche per la nostra “Casa di gioco”, la palestra delle scuole elementari Ugo Foscolo, un po’ piccola, ma essenziale in questi 50 anni per la vita della nostra società.

Anche in questo momento difficile per via della pandemia non vediamo l’ora appena sarà possibile di rituffarci in palestra per ricominciare a giocare a pallavolo, e anche per festeggiare questo grande traguardo».