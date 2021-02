La lista Orrigoni confluirà nella lista Maroni: “restiamo civici nel centrodestra”

(Nella foto sopra, la lista Orrigoni al Completo. Il secondo da sinistra è Il candidato sindaco di centrodestra del 2016 Paolo Orrigoni)

La lista Orrigoni confluirà nella lista Maroni, come proseguimento naturale dell’esperienza in consiglio comunale.

A spiegarlo Valerio Vigoni, capogruppo della lista Orrigoni in consiglio: «Noi siamo naturalmente collocati nel centrodestra, abbiamo fatto la nostra battaglia politica in opposizione a Galimberti. Per la prossime elezioni la lista Orrigoni non esisterà più, perchè non ci sarà più quel candidato. La nostra “casa” però resta naturalmente quella di una lista civica che sostiene il candidato sindaco del centrodestra, e il nostro sbocco naturale è la lista Maroni».

Il lockdown e il rinvio incombente delle elezioni ha lasciato per mesi in sospeso la questione: «Ci saremmo dovuti incontrare già prima di Natale ma poi i nuovi lockdown hanno rallentato di nuovo tutto. Ma allo stato la decisione è presa. Ci ripresenteremo tutti e tre (Rinaldo Ballerio, Luca Boldetti e Valerio Vigoni, ndr) e contiamo, nel caso, di coinvolgere altri simili a noi. La lista, come ci hanno assicurato, resterà di civici puri: persone che arrivano dalle professioni o dall’imprenditoria, non politici di professione»