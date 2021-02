La Uyba è inarrestabile: anche Monza si arrende in tre set

Questa Uyba non si ferma più. Partita di altissimo livello e giocata punto a punto, quella tra la Unet E-work Busto Arsizio e la Saugella Monza, ma anche questa volta le padrone di casa hanno la meglio come sempre più spesso accade da quando è iniziato il 20201. In viale Gabardi finisce quindi 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) e Busto intasca altri tre punti e si porta a -3 dal quinto posto occupato da Chieri (a parità di partite giocate), uno scenario impensabile solo poche settimane fa.

Due formazioni – quelle di Musso e Gaspari – scese in campo con tanta determinazione e decisamente diverse da quelle viste in campo a inizio stagione. Gennari e compagne però fanno davvero sognare i propri tifosi, regalando una prestazione di spessore che fa presagire un grandissimo finale di stagione.

In viale Gabardi è così uscita una partita eccellente: set giocati praticamente fino all’ultimo pallone, con fasi combattute punto a punto, azioni lunghe e tanto spettacolo. Se nei primi due parziali è tutto equilibrato, nella terza frazione Busto domina a lungo contro una Monza che sembra bloccata ma che si risveglia sul finale, annullando alle padrone di casa ben cinque palle match. Prima dell’apoteosi biancorossa.

MVP della partita la centrale Stevanovic che si fa vedere su tutti i fondamentali e che chiude con 8 punti (di cui 3 a muro). Top scorer è invece Gray che segna 16 punti (3 muri), seguita da Mingardi (10 punti, 1 muro, 1 ace). Buona prova anche per la capitana Gennari che fa segnale 8 punti a tabellino. Dall’altra parte della rete (dove non ha giocato Orro, infortunata) Orthmann chiude con 17 punti, seguita da Van Hecke con 11.

A fine partita stanca ma felice proprio Stevanovic: «Abbiamo fatto una bella partita e con pazienza siamo riuscite a portare a casa tutti e tre i set. Stiamo lavorando tanto e i frutti della palestra si vedono in campo. Non è sempre facile ma speriamo che continui così. Adesso è importante tenere il livello e non è facile. Abbiamo davanti squadre molto forti e dobbiamo cercare di fare sempre meglio».

Sicuramente delusa invece Van Hecke che in ogni caso sottolinea il bel percorso fatto da Monza e la concentrazione alta sui prossimi appuntamenti: «Per prima cosa faccio i complimenti a Busto. Noi abbiamo iniziato bene poi abbiamo fatto troppi errori e abbiamo mollato. Volevamo forzare il gioco e invece non c’era bisogno. Dovevamo avere pazienza perché sappiamo che Busto è una squadra che difende tanto. Questa sconfitta non pesa, stiamo facendo un ottimo campionato: è una giornata no ma ci insegnerà qualcosa e ci concentriamo sui prossimi impegni».

LA PARTITA

Coach Musso schiera il sestetto formato da Poulter in regia. Mingardi opposto, Gennari e Gray in attacco. Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero. Il primo set inizia in salita per la Uyba che si trova subito a inseguire (3-5). Gennari prova ad accorciare ma la ex Meijners non ci sta Monza va a +3 (4 a 7). Sull’11-14 coach Musso ferma il gioco per provare a riportare ordine. Al rientro in campo le padrone di casa recuperano e trovano il pareggio (15-15). Fase centrale del set equilibrata con le due formazioni che si rincorrono e con le brianzole che provano a staccarsi (16 – 18). Finale combattuto punto a punto (20-20) con entrambe le formazioni intenzionate a conquistare il set. Sul 22-21 ancora un time out per Gaspari che vuole dare qualche consiglio alle sue ragazze. Al rientro in campo l’attacco di Gray mette a segno il 24-21 e l’errore in battuta di Meijners regala a Busto il 25-22.

Il secondo parziale si apre in equilibrio (3-3) e in campo si vede un bel gioco. Le biancorosse commettono un paio di errori e dall’altra parte ne approfittano per portarsi sul 4-6. Azioni lunghe e spettacolari che dimostrano il grande valore di entrambe le formazioni. Gennari e compagne lavorano bene e si riportano in vantaggio (10-7). Fase centrale punto a punto per un match che riserva di essere davvero impegnativo. Sul 15-16 Musso mette in campo Piccinini su Gray per rinforzare la seconda linea. Busto ingrana la marcia e grazie ad alcuni errori delle brianzole trova il 24-22. Heyrman annulla il set point e Musso ferma il gioco per spezzare il ritmo. Al rientro in campo Olivotto schiaccia a terra il 25-23.

Il terzo set inizia con la Uyba avanti 10-7. Monza è in difficoltà, la ricezione non è perfetta e Carraro deve correre dappertutto. Busto invece sembra inarrestabile, con tutte le attaccanti pronte a schiacciare bombe nella metà campo avversaria (12-8 e time out Gaspari). Al rientro in campo è chiaro che la Saugella è in crisi, mentre le farfalle continuano a volare ad ali aperte (18-11). Sembra fatta ma non è così e il finale diventa al cardiopalma con il turno in battuta di Squarcini che mette in difficoltà la ricezione biancorossa e permette a Monza di annullare una serie di palle match alle biancorosse. La Saugella riesce a risalire dal 24-17 fino al 24-22, prima che Gray metta fine ai giochi (25-22).

IL TABELLINO

Unet e-work Busto Arsizio – Saugella Monza 3-0

(25-22, 25-23, 25-22)

Busto Arsizio: Gennari 8, Stevanovic 8, Poulter 2, Gray 16, Olivotto 7, Mingardi 10, Leonardi (L), Piccinini, Herrera Blanco. Non entrate: Cucco (L), Bulovic, Bonelli, Escamilla. All. Musso.

Monza: Meijners 5, Danesi 3, Van Hecke 11, Orthmann 17, Heyrman 7, Carraro 3, Parrocchiale (L), Begic 3, Squarcini 2, Obossa, Negretti (L), Davyskiba. Non entrate: Orro, Casarotti. All. Gaspari.

Arbitri: Piperata e Cerra.

Note. Uyba: ace 2, muri 12. Monza: ace 3, muri 6. Durata set: 26′ 29′ 26′