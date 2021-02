Lavori in via del Ponte, chiuso un tratto di via Maspero

Da martedi 9 a mercoledì 10 cambia la viabilità da piazzale Kennedy verso via Maspero: per lavori in via del Ponte, è chiuso il tratto di via Maspero che da piazzale Kennedy va in via Leonardo da Vinci.

Una difficoltà in più per quell’importante tratto di strada tra piazzale Kennedy e l’ospedale del Ponte: già qualche settimana fa in via Cimone è stato invertito il senso di marcia, in occasione dei lavori in piazzale Kennedy che hanno chiuso alle auto quel tratto di strada.

La chiusura di via Maspero, secondo i cartelli, durerà molto di meno, però: è prevista solo per il 9 e il 10 febbraio.