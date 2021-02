“Leggiamo insieme la Divina Commedia” l’invito a tutti i varesini per una performance collettiva

Una performance teatrale collettiva per i 700 anni di Dante Alighieri è la chiamata alle arti da parte del Festival Tra Sacro e Sacro Monte e del suo ideatore Andrea Chiodi. In attesa degli appuntamenti estivi del Festival, che saranno dedicati al sommo Poeta, l’invito di “Varese legge Dante” è a tutti i varesini, dalle autorità ai semplici cittadini, a contribuire alla lettura integrale della Divina Commedia.

Il Teatro Santuccio sarà il palcoscenico reale in cui saranno registrate le letture di quei cittadini che vorranno partecipare, ovviamente in piena sicurezza e rispettando tutte le norme sanitarie. Non è necessario essere attori per interpretare quella Commedia, scritta per il popolo e che il popolo leggeva anche per strada come accadeva a Firenze. Ed è proprio questo l’intento degli organizzatori: il coinvolgimento pieno della città, un segno verso la cultura, che in questi mesi ha sofferto molto.

«L’auspicio di Tra Sacro e Sacro Monte – spiega Andrea Chiodi – è che la potenza della grande letteratura divenga una concreta possibilità di crescita umana e sociale, nella convinzione che la cultura sia davvero un importante motore per la vita della città».

Per partecipare a “Varese legge Dante” basta scrivere a info@trasacroesacromonte.it e mettere come oggetto “cantore”: indicare mail, numero di telefono, e sarete contattati e vi sarà affidato un canto da leggere. Le registrazioni si svolgeranno tra 4 e il 31 marzo presso il Teatro Santuccio di Varese, messo a disposizione gratuitamente dalla proprietà. Il canto sarà assegnato tramite sorteggio.

L’intera lettura sarà diffusa in filodiffusione all’interno dei Giardini Estensi di Varese durante il mese di giugno e luglio.

Il Festival torna anche con gli appuntamenti del giovedì a marzo (11, 18 e 25) on line sui canali social con alcuni attori protagonisti della scena teatrale italiana come: Mariangela Granelli, Ugo Fiore, Tindaro Granata, Francesca Porrini, Caterina Carpio e Emiliano Marsala che interpreteranno il primo e l’ultimo canto di ogni cantica.

Nella foto il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il regista Andrea Chiodi, la proprietaria del Teatro Santuccio Carolina Firpo e Gianni Bottinelli dell’Associazione Tra Sacro e Sacro Monte