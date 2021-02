Malore nei pressi del Forte di Orino, in azione anche l’elisoccorso

Una persona di circa 65 anni è stata soccorsa poco dopo l’ora di pranzo di oggi, martedì 23 febbraio, nella zona boschiva sottostante al Forte di Orino, sul massiccio del Campo dei Fiori.

L’intervento ha visto lo sforzo congiunto dell’elisoccorso, del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dei carabinieri; il gruppo si è mosso in territorio di Cuvio e in direzione del Sentiero 13. Secondo le prime informazioni, la persona in difficoltà è stata colta da un malore. Non si conoscono le sue condizioni attuali.

Articolo aggiornato alle ore 14,45.