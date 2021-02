Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive ai bambini di Marcia Diritto, la manifestazione con cui Varese celebra ogni anno, il 20 novembre, la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con una colorata manifestazione di piazza che coinvolge oltre mille bambini. Quest’autunno, causa pandemia, la sfilata per le vie del centro città non è stata possibile, ma la Marcia dei diritti si è svolta comunque, online, con i promotori di Progetto Zattera Teatro che hanno coinvolto in una diretta decine di scuole con cui sono rimaste in contatto in questi mesi per realizzare insieme il TG delle Buone Notizie, di cui sono pubblicati alcuni stralci sul canale YouTube di Progetto Zattera.

Ed è proprio l’ultima edizione del Tg delle Buone Notizie a raccontare della lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai bambini di Varese.

Di seguito alcuni passaggi della lettera.

[…] Superando ogni confine il virus sta minando il futuro delle prossime generazioni. […] Per fronteggiare l’emergenza è necessario che gli strumenti educativi e sociali diventino sempre più efficaci ed equi per i minori e le loro famiglie. […] Dobbiamo permettergli (a bambini e ragazzi, ndr) di realizzare i loro sogni, con interventi mirati ed impedire che possano abbandonare gli studi perché la formazione è alla base dello sviluppo e della crescita di ogni Paese, uno dei diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti: il diritto allo studio.

“Siamo molto felici che il Presidente Sergio Mattarella, nonostante tutti i suoi impegni, abbia riposto all’invito a Marcia Diritto, dando il suo contributo alla manifestazione – commentano Martin Stigol e Noemi Bassani di Progetto Zattera Teatro – La sua lettera dimostra che anche in momenti così difficili è necessario trovare il tempo per salutare un progetto culturale innovativo, che guarda al futuro, come questo della Marcia diritto che coinvolge giovani studenti di 50 classi delle scuole di Varese e provincia”.

Il prossimo appuntamento con “Marcia Diritto” è per venerdì 26 febbraio alle ore 10,30 su piattaforma YouTube (riservato alle scuole).