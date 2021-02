“A Mornago un patto educativo di comunità per i giovani”

“Un patto educativo di comunità”. Continua a Mornago il “Progetto Giovani”, attivo dal 2017 su promozione dall’assessorato ai servizi sociali per promuovere opportunità di aggregazione per ragazzi e giovani del territorio.

Quella dei giovani, è una “categoria” che oggi richiede ancora più attenzione, dal momento che l’emergenza sanitaria ha avuto un impatto significativo sui ragazzi e le esperienze sociali si sono azzerate, portando disorientamento e solitudine.

Per questo motivo, grazie al contributo della cooperativa TOTEM, l’amministrazione comunale ha provveduto a esaminare il tessuto sociale della comunità di Mornago, con l’obiettivo di individuare necessità e bisogni soprattutto dei giovani e delle loro famiglie. Il tempo e l’impegno profuso ha portato gli animatori a riunire i ragazzi per definire un percorso di ascolto, ma l’ostacolo imprevisto della pandemia, ha interrotto le relazioni e i movimenti che stavano nascendo.

«Ancor di più quanto emerso negli ultimi giorni dalle cronache locali e dalle indagini, non può sicuramente essere giustificato con la pandemia e le relative restrizioni imposte – afferma il sindaco Davide Tamborini – ma ci ha spinto ancor di più sulla necessità di proseguire nel percorso intrapreso, con l’obiettivo molto più ambizioso e rivolto a promuovere in maniera concreta e tangibile un’aggregazione sana, responsabile, rispettosa della legalità, del bene comune e che possa far nascere iniziative dinamiche e intraprendenti per i nostri ragazzi con il coinvolgimento attivo delle famiglie anche attraverso incontri formativi e di supporto nella loro crescita – prosegue il primo cittadino -. Riteniamo fondamentale e indispensabile accrescere e stimolare la creatività e la partecipazione attiva alla vita della comunità, sostenere i giovani in qualità di protagonisti nelle attività e in luoghi in cui possano emergere talento, competenze individuali e collettive per renderli protagonisti nella vita sociale del paese, vuol dire far crescere realmente una comunità».

«Una sfida accattivante ma fondamentale per il nostro comune – rimarca l’assessore Maurizio Bigarella– la parola d’ordine è coinvolgimento. Sotto la nostra regia, cercheremo di far emergere competenze e creatività con l’aiuto di operatori professionisti invitando alla collaborazione tutte le agenzie formative del territorio e delle associazioni in un patto educativo di comunità. Riteniamo fondamentale per la riuscita del progetto ogni singolo contributo, per trasformare la nostra comunità in una collettività intraprendente ed attenta alle necessità di tutti, con l’intento di non lasciare indietro nessuno e lavorando per superare ogni pregiudizio e fragilità».