Non è in pericolo di vita la donna investita a Tradate

Ha riportato fratture multiple ed è sotto stretta osservazione all’ospedale di Circolo a Varese ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È stata definita una prognosi di 30 giorni per la donna di 45 anni investita nella mattina di lunedì 8 febbraio a Tradate, di fronte alla scuola elementare in via Carlo Rossini, nel quartiere delle Ceppine.

La donna, le cui condizioni era parse fin da subito serie, era stata trasferita in ospedale e dopo l’intervento di pronto soccorso è in attesa di ricovero in ortopedia. La polizia locale di Tradate si è occupata dei rilevamenti e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.