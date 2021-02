“Più vicini ai cittadini”: Laveno Mombello attiva whatsapp

Il comune di Laveno Mombello scarica WhatsApp: il nuovo servizio è stato istituito con lo scopo di informare i cittadini e potenziare gli strumenti di comunicazione, comunicando direttamente con i cittadini, che verranno informati su iniziative ed eventi del comune, di pubblica utilità o d’emergenza.

Si precisa che per le comunicazioni di emergenza occorre fare sempre riferimento agli avvisi ufficiali del sistema di Protezione Civile Nazionale e Regionale e che il comune potrebbe trasmettere sul proprio canale WhatsApp le medesime informazioni non con la stessa tempestività e completezza.

Il servizio è completamente gratuito ed è usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico scelto. Come si attiva il servizio di messaggistica dal Comune:

1. disporre di uno smartphone con l’applicazione WhatsApp installata;

2. memorizzare il numero 329 5396490 come “Comune di Laveno Mombello”;

3. inviare via WhatsApp un messaggio allo stesso numero, con scritto “info“.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast: un gruppo WhatsApp in cui nessun utente può vedere i contatti altrui; è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Laveno Mombello a trasmettere, tramite l’applicazione WhatsApp, news relative al territorio.

Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante invio del messaggio “Info stop”. In caso di cambio smartphone, re-installazione di WhatsApp, cambio numero di cellulare oppure operatore telefonico si prega di inviare sempre al suddetto numero 329 5396490 un messaggio contenente la dicitura: “info aggiorna”.

Il numero di cellulare 329 5396490 è valido solo per il servizio descritto. Non risponde quindi a messaggi o telefonate.

Nel caso ci fossero problemi nell’attivazione del servizio, inviare una mail a lavenomombello.13@gmail.com

Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la presente policy, nonché l’informativa privacy (allegato) e autorizza il Comune di Laveno Mombello al trattamento dei propri dati personali e all’attivazione del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp, accettando di entrare nella lista dei contatti WhatsApp dell’Ente.