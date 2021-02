Il podcast del 3 febbraio

Il podcast quotidiano di VareseNews con le principali notizie di mercoledì 3 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Si erano radunati su un terreno privato a Mornago per girare un videoclip musicale nel quale veniva mostrata anche una pistola (che poi si è rivelata finta). I carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno eseguito in quel comune diverse perquisizioni domiciliari nei confronti di giovani sia maggiorenni sia minorenni, ora indagati per aver commesso il reato di invasione di terreni ed edifici. un ragazzo di 20 anni residente a Mornago, è stato arrestato in flagranza perché trovato in possesso di 150 grammi di Marijuana e di 3.000 euro in contanti; mentre un minorenne sempre di Mornago è stato denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

La campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Busto Arsizio entra nel vivo. Anche la sesta città della Lombardia andrà al voto quest’anno e nell’ultima settimana sono spuntati i primi due candidati sindaco. 5 Stelle, Sinistra Italiana e Verdi sosterranno Amanda Ferrario, dirigente dell’Ite Tosi temporaneamente prestata al Ministero della Pubblica Istruzione come consulente per l’emergenza covid. Il Pd invece candida Maurizio Maggioni, presidente dell’Auser di Busto Arsizio, professore di italiano in pensione e con un passato da consigliere regionale negli anni ’90. Sul fronte del centrodestra tutti attendono di sapere cosa farà il sindaco uscente Emanuele Antonelli che non ha ancora formalizzato la sua ricandidatura. Un’attesa che sta creando non poche polemiche all’interno della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Il Maga di Gallarate, già nella giornata di martedì ha accolto i visitatori, ma che in questo periodo è interessato anche da grandi opere di rinnovamento che consentiranno il trasferimento – in primavera – della biblioteca civica. Il museo di arte contemporanea di Gallarate offre due mostre, “Lo spettro di Malthus” di Marzia Migliora e un interessante percorso che rilegge le “lezioni americane” di Italo Calvino, in dialogo con le opere della collezione permanente. Intanto si prepara un nuovo allestimento per la Sala degli Arazzi, omaggio ai 100 anni dalla nascita di Ottavio Missoni. E in primavera arriverà la nuova, grande mostra dedicata all’impressionismo.

E anche Il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha annunciato che giovedì Villa Panza a Varese, riaprirà regolarmente in massima sicurezza e nel rispetto di tutte le norme sanitarie. Gli altri Beni FAI in “zona gialla” rispetteranno il consueto calendario annuale e riapriranno a partire da sabato 6 marzo. E sempre Da giovedì 4 febbraio, anche Volandia – il parco e museo del volo a un passo da Malpensa – tornerà ad accogliere il pubblico.

Messaggi in dialetto su whatsapp sul gruppo nato per gli incontri del mercoledì a Orino dove un giorno la settimana è interamente dedicato al vernacolo locale. Ma la pandemia ha bloccato gli incontri e dunque gli aderenti all’iniziativa chiedono aiuto alla tecnologia. Così il lockdown diventa “Tütt sarà sü“ e all’ultimo dell’anno l’augurio rivolto fra gli iscritti è stato: “Sperem de pudee truass l’an che vegn“. I dialoghi del mercoledì nella biblioteca comunale sono diventati il secondo volume di un libro su tradizioni della valle, usi e consuetudini locali.

