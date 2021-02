Il podcast del 5 febbraio

Primo weekend in zona gialla e a Varese scatta il piano di controlli. La polizia Locale di Varese rafforzerà i controlli.

Osservato speciale il sacro Monte. Una pattuglia terrà sotto controllo la strada che porta al piazzale Pogliaghi che potrà eventualmente essere chiusa, come è successo nel pomeriggio di domenica scorsa. In città saranno tre le squadre a ogni turno per verificare il rispetto delle regole da parte di esercizi commerciali e cittadini.

Valico doganale di Gaggiolo chiuso in entrambe le direzioni nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio. Le forze di polizia hanno deciso di evacuare la zona nel raggio di 500 metri per effettuare un controllo su una vettura ferma nel parcheggio doganale. I frontalieri sono stati dirottati su frontiere alternative.

È durata un’ora e mezza l’audizione al consiglio comunale di varese dei vertici sanitari di Ats Insubria, Azienda ospedaliera e della principale residenza per anziani cittadina. Il direttore socio sanitario Ettore Presutto ha ricordato il numero di ospiti delle RSA contagiati nella prima ondata, che sono stati 583, mentre nella seconda è stata più pesante con 808 positivi. Il direttore sanitario Catanoso, ha ricordato le 925 visite domiciliari fatte dalle Usca e gli oltre 5000 contatti con i malati mentre il presidente della Fondazione Molina Guido Bonoldi ha ricordato i 267 morti del 2020 della sua RSA.

Era agli arresti domiciliari ma ha pensato bene di evadere per andare a festeggiare il suo compleanno: Il suo piano però è andato storto e il 35enne protagonista della vicenda è stato fermato dai carabinieri di Lonate Pozzolo. Il protagonista della vicenda era agli arresti domiciliari a San Vittore Olona , quando allo scoccare della mezzanotte ha deciso di evadere. La sua notte folle è finita contro una recensione dove lo hanno trovato i carabinieri .

Per rilanciare l’ospedale di Saronno, il presidente della Commissione sanità Emanuele Monti propone di spostarlo sotto un’azienda. L’idea è quella di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo le aziende limitrofe per vedere quali spazi ci siano per rilanciare il presidio e farlo tornare attrattivo. Lo spostamento potrebbe avvenire in occasione della revisione della legge sanitaria.

Due punti in più in classifica e un nuovo giocatore in campo.

La Openjobmetis, fanalino di coda della Serie A di basket prova a scuotersi: la vittoria 76-74 su Brindisi di giovedì ha preceduto la presentazione del pivot nigeriano John Egbunu al quale la squadra di Massimo Bulleri chiede soprattutto rimbalzi, stoppate e difesa per dare un aiuto a Luis Scola sotto canestro.

Egbunu, 26 anni, 2 metri e 08, esordirà domenica nello scontro-salvezza con Cremona. Si gioca dalle ore 16 alla Enerxenia Arena di Masnago, cronaca in diretta su VareseNews.

Weekend di campionato per le nostre squadre di calcio. In Serie C la Pro Patria scenderà in campo domenica a Pistoia. Sempre domenica si giocherà l’ultima giornata del girone di andata di Serie D. Il Varese, che si è rinforzato con il ritorno dell’attaccante Andrea Repossi, andrà a Tortona. Potrete seguire la diretta della partita sul liveblog di VareseNews. Castellanzese – Imperia, Legnano – Casale e Saluzzo – Caronnese le altre gare in programma.

Per l’hockey su ghiaccio i Mastini giocheranno sabato alle 19.30 in Alto Adige contro il Merano primo in classifica.

