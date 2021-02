Una polentata per sostenere la Croce Rossa di Varese

Sabato 13 Febbraio 2021 il Comitato della Croce Rossa Italiana di Varese proporrà a tutta la cittadinanza e agli amici della Croce Rossa la Polentata 2021.

Dopo il successo delle “cene di beneficienza da asporto” dei mesi precedenti, anche per il mese di febbraio i volontari di Varese sono attivi per proporre una cena golosa: sabato 13 la cucina della sede di via Dunant 2 si animerà fin dalla mattina per preparare insieme all’aiuto degli alpini una polenta che potrà essere accompagnata, a scelta, da tre contorni diversi: gorgonzola, cinghiale oppure spezzatino.

Per 15 euro a porzione, oltre alla polenta col contorno, ci sarà anche il dolce, le immancabili frittelle.

Le porzioni saranno ritirabili dalle 18.30 alle 20 di sabato 13 Febbraio e aiuteranno a sostenere le numerose attività del Comitato di Varese della Croce Rossa.

La prenotazione della polentata è obbligatoria, e va effettuata entro giovedì 11 Febbraio. Per info e prenotazioni: eventi@crivarese.it oppure cellulare: 366.6454396.