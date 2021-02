Profumi “contrabbandati” dalla Svizzera, Dogane e Finanze sequestrano tutto

Si dà la caccia alla droga e ai contanti, ma alla frontiera tra Italia e Svizzera passano anche – di tanto in tanto – altre forme di spedizioni non dichiarate.

Al valico del Gaggiolo, tra Varese e Como, funzionari delle Dogane e Finanza hanno fermato e controllato un’auto che entrava in Italia, con a bordo due cittadini rumena.

All’interno dell’automobile sono stati rinvenuti novantuno flaconi di profumi di marche note, per un valore complessivo stimato in oltre 6.500 euro. Durante l’acquisizione delle informazioni, le due persone hanno dichiarato di non avere ricevute di acquisto della merce.

I Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese, S.O.T. di Gaggiolo, e i militari della Compagnia Guardia di Finanza di Gaggiolo hanno quindi proceduto al sequestro cautelare amministrativo della merce, in vista della possibile confisca, ai sensi dell’art. 301 del Testo Unico Leggi in materia Doganale.