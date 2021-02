I prossimi cantieri a Somma Lombardo

Nei mesi di marzo e aprile prenderanno il via diversi cantieri a Somma Lombardo, con annesse asfaltature: i cantieri e le opere di riqualificazione rientrano nel piano opere pubbliche del 2023 presentato in consiglio comunale dall’assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Piantanida Chiesa, lo scorso gennaio.

Cantieri a Somma Lombardo: la rotonda di via Locatelli

La rotonda di via Locatelli, che attraversa il centro del paese, è quasi pronta: «Manca solo la posa della rotonda – afferma Piantanida – mentre abbiamo finito i marciapiedi». Per farlo verrà adottato un senso unico alternato per poter concludere i lavori dal 22 febbraio al 30 aprile, (tra via Ospedale e via Borgonuovo). Per fine aprile è prevista l’asfaltatura, che segnerà la chiusura definitiva del cantiere.

Cantieri a Somma Lombardo: i prossimi in programma

Da lunedì 1 marzo, per tutto il mese, è prevista la riqualificazione della pavimentazione di fronte al Castello Visconti San Tito: il tratto di via Mazzini e via Milano diventerà temporaneamente a senso unico, «per non chiudere la carreggiata intera, la lavorazione non dovrebbe essere troppo problematica», spiega l’assessore. Per tutto il mese di marzo, inoltre, sarà vietata la sosta dei veicoli.

Il progetto di via Murè prevede l’allargamento del marciapiede e il completamento del tratto della ciclopedonale tra via Diana e via Europa: da metà marzo verranno inoltre rimosse le barriere architettoniche e verrà completata l’asfaltatura. Per realizzare ciò, da inizio marzo fino al 31 maggio via Murè sarà a senso unico.

Cantieri a Somma Lombardo: le critiche delle opposizioni

Durante il primo consiglio comunale del 2021 le opposizioni avevano dimostrato lo scontento e le perplessità riguardo le operazioni di asfaltatura e gli interventi nel paese, definendo Somma «un cantiere aperto», bocciando di fatto il piano triennale delle opere pubbliche.

Dai banchi della Lega Martina Barcaro aveva aspramente criticato l’allungamento dei tempi di alcuni lavori «iniziati in campagna elettorale, probabilmente di proposito», per cui non si prospettava ancora una fine.

Manuela Scidurlo (Fratelli d’Italia) aveva fatto leva sulla lentezza di alcuni lavori, chiedendo più volte che cosa non funzionasse: «Cosa non gira nei lavori pubblici e cosa si inceppa nella macchina amministrativa?». Nello specifico quella sera la consigliera Scidurlo aveva fatto riferimento alla chiusura prolungata di via IV Novembre e via Albania, via Giovane Italia, via Mameli, via Locatelli e via XXV Aprile.