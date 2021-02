“Quello ha la roba in casa”: blitz della narcotici, un arresto a Varese

Due convinzioni: nessuno parla, e la droga la nascondo così bene che se arriva la polizia non la trova.

Risultato: il piano “A” va a fasi benedire, e gli agenti della Narcotici e della Mobile di Varese gli fanno irruzione in casa. E una volta entrati, come è nelle corde di investigatori con anni di esperienza, salta fuori anche la droga. E non poca: un etto di coca e 10 grammi di erba.

Così nel tardo pomeriggio di lunedì primo di febbraio, personale della Squadra Mobile – Sezione Antidroga – ha arrestato il cittadino marocchino G. R. di 37 anni, perché trovato in possesso della sostanza tutta destinata secondo gli investigatori allo spaccio locale.

L’attività d’iniziativa ha avuto origine da alcune indiscrezioni acquisite dagli Agenti della Narcotici, ai quali è stato indicato lo straniero come detentore di sostanza stupefacente che era pronta per essere spostata dalla propria abitazione sita in un comune della provincia, verso altro luogo, confidando in un abbassamento dei controlli su strada legati al passaggio alla nuova e più tenue “zona gialla”.

È stato quindi improntato un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione, con il preciso intento di verificare gli eventuali spostamenti di G.R., soggetto peraltro già conosciuto agli operatori per i suoi precedenti specifici.

La pazienza ha premiato gli operanti che, dopo ore di attesa, sono riusciti ad agganciare lo straniero mentre faceva rientro in abitazione con due suoi connazionali (risultati poi non essere coinvolti nell’attività illecita), sottoponendolo a controllo di Polizia.

«Non ho niente in casa» ha detto G.R., gli agenti senza però convincerli: è stato quindi sottoposto a perquisizione domiciliare, cosa che ha permesso di rinvenire circa 100 grammi di cocaina e 10 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e il classico materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a denaro contante ritenuto provento di spaccio.

In particolare l’uomo, proprio per eludere eventuali controlli di Polizia, aveva “sparso” il materiale per tutta la casa nascondendo, ad esempio, il bilancino di precisione in un’intercapedine della scala interna.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana e, su disposizione del pm di turno associato ai Miogni.