Regolamento edilizio e progetto housing nel prossimo consiglio comunale di Somma Lombardo

Lunedì 1 marzo alle ore 20.30 è convocato il consiglio comunale di Somma Lombardo in modalità videoconferenza.

Tra i numerosi punti all’ordine del giorno spicca il nuovo regolamento edilizio, rivisto e presentato nuovamente in commissione giovedì 18 febbraio, dopo le critiche da parte dei professionisti e tecnici, che ritenevano poco completo e troppo complicato il documento. Verrà votato anche il regolamento per gli alloggi di via Fuser (anch’esso portato prima in commissione Servizi socio-educativi, venerdì 19 febbraio), che prevede di destinare cinque appartamenti ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica.

L’ordine del giorno: 1 Nuovo regolamento edilizio in attuazione della D.G.R. 24 ottobre 2018 – N. XI/685. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva 2 Acquisizione di alcune aree in via Novara/del Mulino secco a completamento del comparto destinato ad attrezzature sportive e ricreative di progetto dal piano dei servizi del vigente Pgt 3 Adesione al costituendo consorzio forestale del Parco lombardo della valle del Ticino 4 Approvazione convenzione con la provincia di Varese per il servizio Informagiovani 2021-2022 5 Approvazione convenzione con la provincia di Varese per il servizio Informalavoro 2021-2022 6 Approvazione regolamento housing sociale per gli alloggi di via Fuser 7 Interrogazione presentata dal consigliere Nervo del gruppo Lega Salvini in data 15/02/2021: “Sistemazione marciapiedi in via IV novembre” 8 Comunicazioni del sindaco

La seduta consiliare si può seguire in streaming sul canale YouTube del comune.