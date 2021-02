Traffico, parcheggi completi e persone a passeggio: la “zona gialla” riempie Varese

La nebbia e la pioggerellina non hanno fermato la voglia di fare una passeggiata a Varese. Fin dal mattino sono state tante le persone che sono arrivate in città, nel primo weekend di zona gialla.

In mattinata entrare a Varese dalla A8 –complice anche la chiusura della bretella autostradale fino al prossimo 30 aprile– richiedeva più di 30 minuti. In città invece la viabilità era relativamente scorrevole e trovare un posteggio non era difficile, diversi dei quali anche gratuitamente.

Situazione che si è acuita nel pomeriggio. Un lungo serpentone di auto si è creato per le vie del centro della città, con parecchie difficoltà a trovare un posto auto. Sono tanti i parcheggi coperti che sono andati al completo, come ad esempio anche l’autosilo da mille posti auto di Piazzale Repubblica.

Tantissime le persone a passeggio con il menù piuttostovario: Una passeggiata, un po’ di shopping (con le code fuori dai negozi), un caffè al bar o un pranzo al ristorante.