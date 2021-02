Tributo a Vasco Rossi, torna la musica live da iComHub a Turate

Non si ferma la musica live da iComHub, il locale di Turate in via Varesina 1.

Domenica 7 febbraio a pranzo gli Area Vasco presentano un live dedicato al grande rocker italiano di Zocca.

Inizio live alle 13. Gli eventi sono svolti in sicurezza e sono garantite tutte le norme un ampio spazio interno. Sono state adottate tutte le norme anti Covid-19. Per tutti i clienti è garantita la possibilità di fruire dei servizi in totale sicurezza Per maggiori informazioni, clicca QUI – https://icom-hub.com/news/norme-procedure-anti-covid-19/.

I posti sono limitati, per prenotare 02-37909190 o 333-8739933.

