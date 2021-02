Un presidio in piazza Monte Grappa a Varese per difendere la salute pubblica

Il 20 febbraio 2021, ad un anno esatto dal “paziente 1” il coordinamento per il diritto alla salute di Varese organizza un presidio a Varese in piazza Monte Grappa per sostenere la sanità pubblica.

L’appuntamento è sabato, dalle 10 alle 12, per rivendicare «Una sanità pubblica, gratuita, preventiva e di prossimità, secondo l’articolo 32 della costituzione e la legge di riforma sanitaria del 1978».

Secondo gli organizzatori infatti: «La privatizzazione dei servizi pubblici e alla persona sono il risultato della logica capitalista-liberista che i governi nazionali e regionali (in Lombardia: Formigoni, Maroni, Fontana) hanno praticato negli ultimi trent’anni, e lo smantellamento della medicina territoriale si è attuato nel tempo svuotando i presidi sanitari pubblici di personale, competenze e risorse economiche. La pandemia da sars covid19 ci insegna che un’altra sanità è urgente e necessaria, e quindi possibile».

Il coordinamento per il diritto alla salute di Varese chiede in particolare un no alla legge regionale Maroni del 2015 e un si alla ricostruzione dei servizi sociosanitari pubblici e universali, e dà appuntamento ai sostenitori per le 10 nella piazza centrale di Varese.